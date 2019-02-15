疑雷射切割作品釀火災 文大2女生暫脫險

2019-02-15

〔記者吳柏軒、陳恩惠、鍾泓良、楊心慧／綜合報導〕文化大學大典館前天發生大火，2名景觀系大四女學生遭濃煙嗆昏重傷，校方昨表示，2人暫時脫離險境，至於該樓違建，校方重申是建築法規修訂待申請，去年也依法更新消防設備。

教育部長潘文忠昨凌晨前往醫院探視受傷學生，指示學校盡最大力量協助家屬及同學，也立即要求學校改善既有缺失，同時要求所有大學一週內就校內所有建築校舍進行整體消防安檢，並針對學生校外賃居的住宿安全全面檢視。

大典館違建 校方稱補照空窗期

台北市消防局火災調查科人員昨重返火場採證，發覺大典館5樓專業教室燒毀範圍約18坪，現場留有部分模型殘骸及雷射切割機具，不排除景觀學系第35屆為製作畢業展作品，使用雷射切割機不慎引火；消防局說，鑑識報告約半個月至1個月後出爐。

受傷送醫的22歲李姓女學生一度失去呼吸心跳，送醫搶救後挽回一命，昏迷指數進步到6；23歲陳姓女學生昏迷指數7、插管治療中。

台北市建築管理工程處發言人洪德豪說，大典館6至8樓屬1994年前的既存違建，校方曾委託開業建築師補領建照，經核有缺失駁回申請，仍將督促校方儘速完成補照程序，但經調查違建部分若影響到防火、逃生等公安事項，就可能涉及拆除或改善。台北市長柯文哲表示，會再去清查，有公安就會處理，遇到爭議就照SOP走。

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