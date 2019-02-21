房屋兩層樓、門面有4層 屋主出面說話了...

2019-02-21 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕台中北屯區一棟透天厝因為奇怪外型被網友拍照貼上臉書社團「爆廢公社」，引發一陣討論，因為這棟透天厝的「外牆」是4層樓，但內部原始建築分別一邊是2層樓、一邊為3層樓。而該棟透天厝的呂姓屋主今日受訪表示，當初會蓋這樣其實只是「為了好看」。

根據《蘋果日報》報導，透天厝呂姓屋主指出，他們家族世居此處約百年，父親在分得一棟透天厝後，約7、8年前又買下左側房屋，也就是被網友拍照上網的的照片中那棟兩層樓的房子。至於為何要將外牆蓋到4層樓？呂姓屋主表示父親當時可能覺得兩邊高度不同不好看，所以就蓋了外牆，他也說：「卡好看啦，沒有要增建啦，若有錢就全部改建了，房子太舊了。」

呂姓屋主的叔叔提到，房子因為老舊漏水，所以哥哥在原住處頂樓加蓋遮雨棚，外牆是和遮雨棚一起做的，當時只是想讓自己的房子外觀好看一點而已。另外，像這樣的奇特房屋在呂姓屋主的透天厝對面也有一棟，該棟5樓的透天厝其實只蓋到4樓，不僅5樓是鏤空，外牆上還有假陽台的設計。

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