保住石虎的家！鴻禧高球場申請擴大面積 環評否決

2019-02-20 18:19

〔記者劉力仁／台北報導〕位於台中太平的鴻禧高爾夫球場申請擴大面積，將目前29.6499公頃，增加20.3757公頃，共50.0526公頃，讓原9洞的球場，擴大到18洞，環評委員擔心破壞石虎及珍貴鳥類棲地，加上當地完整林相遭到破壞，今天（20日）投票，以12票比2票否決此案。

台中市農業局說明，全台石虎僅有468到669隻，分布於台中北屯、太平、霧峰山區，根據農業局調查，拍攝到石虎蹤跡，距離預定開發地點最近約1公里，應該進行更謹慎的生態調查。

環評委員質疑開發案恐破壞石虎棲地及當地林相生態。此外，開發區域發現第一級瀕臨絕種保育類林鵰、八色鳥等12種第二級珍貴稀有保育類，環評委員也擔心棲地遭到破壞。

對於環評委員質疑，鴻禧公司雖回應，將採取無毒經營、降低路殺、禁止獵捕、環境教育宣導、綠地保留、生態球場認證方向規劃，並設置紅外線自動相機長期追蹤，維持石虎棲地，但環評委員仍有疑慮，要求增加應變及監測機制。另外，環評委員認為開發地區現況為完整林相，一旦開發將使林相破碎，要求業者針對胸徑10公分以上的樹木要列表管制，妥善研擬移植及復育計畫。

目前太平的鴻禧高爾夫球場僅有9洞，鴻禧公司表示，擴大興建為18洞的標準高爾夫球場，符合球友、培訓選手需求，新增球場預估可以再釋出62個工作機會及124顧客數。

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