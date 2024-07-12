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陸委會：對中國團客來台有幫助

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」明天登場，今年有中共官員及中國旅行業者來台參展。陸委會發言人梁文傑今日表示，這對中客團來台會有一些幫助。（記者陳鈺馥攝）

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」明天登場，今年有中共官員及中國旅行業者來台參展。陸委會發言人梁文傑今日表示，這對中客團來台會有一些幫助。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/12 05:30

台北旅展今登場 中國155人參加引注目

〔記者陳鈺馥、吳亮儀／台北報導〕「二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」今日登場，陸委會雖已調整旅遊警示燈號，呼籲國人避免前往中港澳，但也核准中共官員及旅行業者來台參展。陸委會發言人梁文傑昨說明放行理由，指「這對中客團來台會有一些幫助」。

台北旅展今天登場，今年有中國重慶等十一個省市，共一五五人來台參加，包括廿九名中共官員，最高層級為安徽省文旅廳副廳長，來台行程五、六天，將在旅行業邀請下進行踩線行程。

我國旅行業者均表達歡迎，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，希望透過展覽讓兩岸旅遊企業能交流，並獲得最新旅遊資訊。

核准中共官員來台，是否代表政府釋出善意？梁文傑表示，旅展全名是「台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」，不是只有「兩岸」，基本上對參展、商務活動都歡迎。有一些當地文旅局的官員來台，會去參觀台灣的景點，對中客團來台會有一些幫助。

陸委會：與旅遊警示不衝突

針對陸委會調整旅遊警示燈號為「橙色」，卻又支持兩岸旅展，是否自相矛盾？梁文傑回應，將旅遊燈號提升到橙色，是政府的職責，知道有風險就要坦白告知。中方派人來夏季旅展，與國人赴中旅遊先讓國人自行評估風險，兩者並不衝突。

福州市旅遊協會結束「馬祖踩線考察團」行程後，兩岸旅遊有無新的措施？梁文傑說，政府很早就宣布對中客到馬祖、金門採取開放態度，也希望中方開放團客到金馬，但目前未收到申請。

另外，中共發布懲獨廿二條意見後，傳出外資企業想要撤離在中國的台灣員工。梁文傑說，其實很多外資企業，現在因「國安法」或「反間諜法」等規定，都會提醒員工要去中國的注意事項，可能不僅限於台籍員工或幹部。

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