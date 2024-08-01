嘉義縣和順國小走讀教育 到訪金澎拓展視野

和順國小師生進行走讀計畫，暑假到金門、澎湖交流。（和順國小提供）

2024/08/01 08:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉和順國小位處偏鄉，為讓偏鄉學生擴展視野，學校老師林穎慧長期推動走讀教育，今年暑假學校獲得信義房屋贊助經費，師生到金門與澎湖走讀交流，跨過台灣海峽，大開眼界。

去年獲得全國SUPER教師國小組首獎的林穎慧說，獲獎時由縣長翁章梁接見，他告訴縣長，每年都會為籌措走讀經費煩惱，縣長答應尋找資源，找到信義房屋創辦人周俊吉協助，信義房屋表示願意支持有意義的活動。

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林穎慧說，這一次外島走讀之旅除自己規劃行程，更結合信義房屋社區一家在地得獎單位，透過彼此互動認識社區營造，讓愛護社區從小扎根。參加走讀的學生報名參加社區一家國小組比賽，希望透過與得獎單位交流讓自己在比賽展現出更好成果。

學生郭沛紋說，在澎湖的樸植作工作室透過桌遊認識外來種銀合歡，讓自己受益良多；學生談慶彤在金門與澎湖看見努力推動社區營造的社區組織，讓外地遊客來旅遊時發出讚嘆，希望長大後也能為自己的家鄉盡心力，參加社區一家複賽也能順利過關。

和順國小校長賀惠芳表示，感謝縣長翁章梁、縣府教育處長李美華與信義房屋支持學校走讀計畫，讓偏鄉學生有機會走出去。

走讀計畫的學生進行桌遊。（和順國小提供）

長期推動走讀教育的林穎慧（左1）感謝信義房屋支持經費。（和順國小提供）

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