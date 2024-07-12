政院拍板百億癌症新藥基金 5癌症篩檢年齡 明年下調

行政院院會昨通過衛福部所提規劃，明年起癌症篩檢預算由原28億增為68億，並擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡。（記者鍾麗華攝）

2024/07/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」，明年起癌症篩檢預算由原廿八億增為六十八億，並擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡；至於百億癌症新藥基金部分，政院明年將先撥五十億元公務預算，預計於二○二六年達成百億元規模。

預算增加40億 擴大篩檢對象

行政院長卓榮泰在院會表示，為落實賴清德總統「健康台灣」政見，並達成二○三○年癌症死亡減少三分之一的目標，透過增加癌症篩檢預算四十億元，提升早期癌症篩檢，並成立「癌症新藥基金」，縮短癌症新藥給付時程，降低癌友經濟負擔。

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健保署署長石崇良指出，明年癌症篩檢預算增加四十億，將於元旦起擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡，並調整癌症篩檢補助費用。

擴大癌症篩檢服務，包含大腸癌原五十至七十四歲，擴大至四十五至七十四歲、四十至四十四歲具家族史；子宮頸癌原是卅歲以上，將擴大至廿五歲以上的女性；乳癌由原四十五至六十九歲，擴大至四十至七十四歲女性。

肺癌則對重度吸菸者從大於等於卅包年吸菸史降低至廿包及家族史；胃癌擴大全國四十五至七十四歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測。同時新增卅五歲、四十五歲、六十五歲的人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

在提升新藥可及性方面，石崇良解釋，將透過規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金等三項重要施政基石，以滿足癌症病友的新藥需求。

衛福部長邱泰源解釋，行政院明年先以公務預算撥五十億進入癌症新藥基金，指定用於癌症新藥暫時性支付專款，預計三年達標百億規模。

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