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1集2轉3加3 農業部：提高稻農收益

國眾兩黨立委意圖調漲公糧價每公斤至少8元，對於是否未來小碗滷肉飯一碗會不會飆漲到50元以上，農業部長陳駿季未正面回答，但也坦言依照過去經驗，公糧價調漲後，因為米屬於民生基本物資，末端物價都會調漲。（記者楊媛婷攝）

國眾兩黨立委意圖調漲公糧價每公斤至少8元，對於是否未來小碗滷肉飯一碗會不會飆漲到50元以上，農業部長陳駿季未正面回答，但也坦言依照過去經驗，公糧價調漲後，因為米屬於民生基本物資，末端物價都會調漲。（記者楊媛婷攝）

2024/07/12 05:30

藍白提案調高公糧價 陳駿季：弊大於利 還恐造成三輸局面

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨提案公糧價提高八元逕付二讀，原排定昨天朝野協商，但未進入討論。若提高八元，國庫每年至少增百億元支出，農業部長陳駿季強調，規劃透過二期作不種稻獎勵與「一集二轉三加三」措施，實質提高農民收益，預計每年投入近廿一億經費，三年內目標提高每公斤乾穀價三元。他也再次強調，提高公糧收購價的作法，弊大於利。

國內年稻米生產過剩達廿萬噸，我國是全球唯一還實施稻米保價收購的國家，陳駿季指出，立委在二月放出要調漲公糧價的消息後，農業部到第一線農地走訪，農民憂將讓育苗插秧、肥料、地租、農藥、工資相關產業鏈成本上漲，收益反被稀釋。

陳駿季表示，公糧價若從現在的每公斤含烘穀費廿六元再漲八元，繳公糧的農民看似每公頃增加四．八萬元收益，但以二○一一年調漲公糧價為例，吸引農民搶種，因米屬民生基本物資，連帶拉抬末端物價上漲，但搶種後公糧收購量從三十幾萬噸暴增到五十七萬噸，濕穀價一度跌到每百台斤九百廿三元，比公糧調整前更低，若再度調漲恐歷史重演。

陳駿季表示，農業部在原有二期作不種稻獎勵下，再提出「一集、二轉、三加三」措施，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，若種植優良品種者再加碼，也祭出強化國內外通路鏈結、拓展外銷獎勵金每公噸二萬元，希望公糧農民轉集團產區契作三年累積一萬公頃，優良品種種植比例三年內提高到六成；二轉則是加強推動旱作雜糧措施，引導特定區位內一期作原種稻面積轉作雜糧，紓緩用水壓力；「三加三」則是提高水稻收入保險優質加強型目標價格至少三元，目標三年內乾穀每公斤提高三元等。

下鄉說明 逾8成產區農民支持

陳駿季表示，相關措施日前下鄉向農民說明，八成以上的產區農民都支持。提高公糧價八元，除物價將漲、農民收入實質長期無法提高，後續還可能因公糧收購看量不看質，農民若種豐產但品質欠佳的稻米品種，有可能造成品質好的進口米搶市，將是三輸局面。

農業部推動稻米產業1集2轉3加3措施

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