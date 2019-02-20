神巧合！他拍到廟上空有龍鳳雲彩 主委驚呼：已夢過3次

2019-02-20 19:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕神奇的巧合！南投縣文化資產學會理事長梁志忠到埔里鎮瀛海城隍廟進行「南投縣宗教文物普查」，傍晚時分相隔不到5分鐘拍新廟殿外觀，分別拍到天空有鳳昂首、金龍頭的金色雲彩，瀛海城隍廟主委范康能看到驚異萬分，因為他已先後3次夢到新廟殿外的天空出現金龍，想不到梁志忠真的拍到。

南投縣文化資產學會正在進行「南投縣宗教文物普查」，身兼文史工作者的理事長梁志忠與團隊，近日到埔里鎮瀛海城隍廟進行文物普查，發現城隍廟保存有很完整且珍貴的宗教文物，建議廟方要好好保存。

梁志忠日前到瀛海城隍廟補拍新建廟殿的全貌，前後不到5分鐘共拍了3張照片，後來查看時，發現黃昏時分拍的照片，廟殿上方天空有金色雲彩，而雲彩呈現的圖案，首張有如昂首展翅的金鳳，第二張則是很像被火焰圍繞的金龍，第一張有「有鳳來儀」的吉祥意涵，第二張則顯示「祥龍獻瑞」，兩張照片正好「龍鳳呈祥」！

梁志忠說，自己看到照片後覺得很神奇，把照片秀給瀛海城隍廟主委范康能等人觀看，范康能看了目瞪口呆，直呼「神奇！怎會如此巧合？」原來他今年已3次夢過新廟建築的天空出現金龍，第一次夢到時，是先出現小青龍，但後來青龍被金龍趕走，第二、三次就只夢到金龍，夢境很清晰卻不敢說出來，怕被人說「怪力亂神」，想不到梁志忠也拍到金龍雲彩。

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