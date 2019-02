嘉中考題涉辱罵蔡總統 嘉義地檢署和律師這麼說...

2019-02-20 08:28

〔即時新聞/綜合報導〕嘉義高中要求學生寒假閱讀指定讀物,15日舉行寒假作業考試,其中二年級英文科「生字選擇」第6題出現「President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech」,有學生翻譯為蔡英文總統在她的演講中做了一些愚蠢的評論,質疑出題老師借考題辱罵總統,引發爭議。對此,嘉義地檢署和律師都提出看法。

嘉中校長昨原本稱老師以「口語、活潑」方式命題,引來外界負評,還有校友打電話到校表達不滿,校長才道歉,命題的張姓老師也對引起風波感到抱歉。

蔡英文總統昨則於臉書上化身英文老師,以該題的答案comments做出「評論」,表示這是常在新聞英文中出現的詞彙,有名詞與動詞等用法,並以例句引申台灣是言論自由的國家,沒有審查制度,可以自由地評論各種公共議題。幽默且大器回應獲許多網友讚聲。

律師林智群在臉書上發表看法,有人說怎麼可以侮辱國家元首,有人說這是言論自由有何不可?他認為國家元首也是人民選出來的,有什麼不滿,當然可以批評,在台灣可以批評元首,不會被抓走,這就是我們跟中國不同的地方,不是嗎?

林智群說,出題老師最大的問題,不是侮辱元首,而是把「自己的政治意見或想法」跟「工作」混在一起,他直言每個人都有自己的政治立場跟想法,但「你在臉書上發表自己意見,那是你的自由,但在工作上,你不能將政治的東西帶進來」,不管是公務員或老師或醫師,都不應該在工作場合裡把自己的政治立場帶進來,那只會讓人覺得你不夠尊重自己的專業跟工作而已。

《蘋果日報》報導,嘉義地檢署檢察官兼新聞發言人蔡英俊表示,就新聞內容,初步來看沒有法律問題,嚴格分析是否和刑法誹謗或公然侮辱罪的部分有關,是屬於告訴乃論,仍要討論,除非蔡總統提告,否則檢方不會主動偵辦。

林智群也說,一般民眾被侮辱,因未涉及公益,罵人的人可能會涉及犯罪,但若被批評的對象是政治人物等公眾人物,法院通常會認為政治人物有較高的容忍義務,要接受放大鏡的檢驗,因此老師出題談到蔡總統,應未構成公然侮辱罪的要件。

