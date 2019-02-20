小英臉書「英文教學」趁機酸中國 網友讚爆：元首高度

2019-02-20 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義高中英文科考題出現一題，出現「President Tsai-englishit」，遭質疑出題老師借題侮辱總統蔡英文。對此，小英在臉書發文，透過此英文考題發揮，例句引伸台灣是言論自由的國家，沒有審查制度，藉機表達立場並暗諷中國缺乏言論自由。許多網友見狀大讚，「元首的高度」、「謝謝蔡老師」。

嘉義高中要求學生寒假閱讀指定讀物，並於2月15日舉行寒假作業考試，其中二年級英文科「生字選擇」第6題，「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」，答案有四個選項，分別是：A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項，答案為D.comments，但遭學生質疑出題老師有政治傾向，借考題辱罵總統。

對此，小英透過臉書表示，Comment是一個常在新聞英文中出現的詞彙，有名詞與動詞的用法，首先以名詞的用法舉例：President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments.（蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論。）

動詞的用法的例句則為：As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.（台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。）

小英以兩個例句諷刺中國不友善立場、沒有言論自由的現況，來證明台灣民主的可貴。許多網友見狀也紛紛大讚，「回應得好！既幽默又維持總統高度，請小英總統繼續加油！」、「元首的高度」、「謝謝蔡老師」、「這個回應的高度好高！！！」、「回應得好！既幽默又維持總統高度，請小英總統繼續加油！」、「蔡英文教英文!!還順便上了民主可貴一課」。

嘉中老師出的英文試題出現President Tsai-englishit文字，被指為侮辱總統蔡英文之嫌，對此，蔡英文在臉書貼圖展現大氣，透過臉書回覆進行了一次英文教學，藉機展現民主的可貴。（圖擷取自蔡英文臉書）

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