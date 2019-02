嘉中英文試題「辱罵總統」校長竟稱「口語、活潑」挨轟／ 小英臉書示範例句 幽默回應「跟英文一起學英文」

2019-02-20

〔記者王善嬿、蘇永耀/綜合報導〕嘉義高中十五日舉行開學考試,二年級英文科「生字選擇」第六題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech.」正確答案是comments,有學生質疑出題老師具政治傾向,藉由考題辱罵總統。校長昨原本稱老師以「口語、活潑」方式命題,因引來外界負評,更有校友打電話到嘉中表達不滿,校長才道歉,命題的張姓老師也對引起風波感到抱歉。

校長改口 為沒把關審題道歉

對此,蔡總統昨於臉書上化身英文老師,以該題的答案comments做出「評論」,表示這是常在新聞英文中出現的詞彙,有名詞與動詞等用法,並以例句引申台灣是言論自由的國家,沒有審查制度,可以自由地評論各種公共議題。蔡總統還幽默地說:「這樣大家都學會了嗎?」文末她表示這是言論自由,還說:「跟英文一起學英文。」

總統府發言人林鶴明表示,蔡總統已知道網路上在討論這件事,但不以為意,也請老師和校長不必放在心上。

嘉義高中校長劉永堂表示,考題非私下與學生的對話,如此命題不妥也不有趣,他為學校未把關審題道歉,日後將加強各學科考題的審題機制;校方今將召開行政會議及英文科教學研究會,討論後續處置。

命題老師:沒有政治動機

命題的張姓老師回應,考題為測驗單字comments的詞性、意思,故設計一情境入題,最容易聯想到的就是政治人物,出題動機並無政治立場,他沒有污衊國家元首的意思,對於引發社會風波及情感上的傷害感到抱歉,未來命題會更仔細斟酌。

校友批題目偷渡主觀立場

嘉中傑出校友、民雄文教基金會執行長賴萬鎮表示,如此命題不妥,開玩笑開過頭;嘉中退休公民老師林瑞霞說,該師最令人可議及擔憂的,就是他從題目中englishit、silly等用語,偷渡主觀立場及價值觀,喪失對人及國家元首的尊重與禮貌。

