嘉中英文試題「辱罵總統」校長竟稱「口語、活潑」挨轟／ 小英臉書示範例句 幽默回應「跟英文一起學英文」

2019-02-20

〔記者王善嬿、蘇永耀／綜合報導〕嘉義高中十五日舉行開學考試，二年級英文科「生字選擇」第六題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech.」正確答案是comments，有學生質疑出題老師具政治傾向，藉由考題辱罵總統。校長昨原本稱老師以「口語、活潑」方式命題，因引來外界負評，更有校友打電話到嘉中表達不滿，校長才道歉，命題的張姓老師也對引起風波感到抱歉。

校長改口 為沒把關審題道歉

對此，蔡總統昨於臉書上化身英文老師，以該題的答案comments做出「評論」，表示這是常在新聞英文中出現的詞彙，有名詞與動詞等用法，並以例句引申台灣是言論自由的國家，沒有審查制度，可以自由地評論各種公共議題。蔡總統還幽默地說：「這樣大家都學會了嗎？」文末她表示這是言論自由，還說：「跟英文一起學英文。」

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統已知道網路上在討論這件事，但不以為意，也請老師和校長不必放在心上。

嘉義高中校長劉永堂表示，考題非私下與學生的對話，如此命題不妥也不有趣，他為學校未把關審題道歉，日後將加強各學科考題的審題機制；校方今將召開行政會議及英文科教學研究會，討論後續處置。

命題老師：沒有政治動機

命題的張姓老師回應，考題為測驗單字comments的詞性、意思，故設計一情境入題，最容易聯想到的就是政治人物，出題動機並無政治立場，他沒有污衊國家元首的意思，對於引發社會風波及情感上的傷害感到抱歉，未來命題會更仔細斟酌。

校友批題目偷渡主觀立場

嘉中傑出校友、民雄文教基金會執行長賴萬鎮表示，如此命題不妥，開玩笑開過頭；嘉中退休公民老師林瑞霞說，該師最令人可議及擔憂的，就是他從題目中englishit、silly等用語，偷渡主觀立場及價值觀，喪失對人及國家元首的尊重與禮貌。

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