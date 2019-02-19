台灣燈會》萬眾被撩期待滿滿 「辣台妹」親民點燈全場歡呼

2019-02-19 21:45

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東今天舉辦點燈儀式，下午約6點半左右，總統蔡英文到場後，此時會場已擠滿民眾，動彈不得的眾人期待的心情被撩到最高點，但致詞的總統蔡英文發揮「辣台妹」作風絲毫不拖泥帶水，快又準立刻點燈，全場爆出歡呼。

今天下午的表演節目從戰機衝場開始，接著由《序幕》國境之南思想起的人間國寶陳英阿嬤率恆春民謠促進會等團隊及歌聲音揚大武山的民歌教父胡德夫及泰武國小古謠傳唱、南島樂舞原音傳魯凱樂團及娜麓灣樂舞劇團、菲律賓Philippine Dance Ensemble舞團、六堆客家嘉年華、哈旗鼓文化藝術團、樹德家商舞團、威秀、屏榮高中、頓物劇團、豐田國小合唱團、屏東六堆客語教師協會、傳龍武學等、再來唐美雲歌仔戲團、東隆宮大漢樂團、鎮海壇神將團、東港開基共善堂什家將、接著鯨藝奇航美麗島，在九天民俗技藝團及朱宗慶打擊樂團後和萬眾矚目的法國烏托邦水上樂團在主燈旁表演，隨後由眾人致詞。

致詞先由屏東縣長潘孟安講述近1年來的辛苦，大大小小逾1千場的籌備會議開始，接著則是交通部次長祁文中、立法院長蘇嘉全，最後則是總統蔡英文。

當主持人介紹總統蔡英文時，現場的觀眾早已被前面精采的表演「撩」到最高點，蔡英文也不拖泥帶水，盛讚第一線工作人員的辛勤，並邀請全民甚至國際客到屏東「走拍」參加比賽，就立刻畫下句點，與眾人點燈，展現十足「辣台妹」作風。

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台灣燈會在屏東今晚正式開幕，蔡英文總統特別親自到場致詞並點燈。（記者張忠義攝）

台灣燈會在屏東今晚正式開幕，蔡英文總統特別親自到場點燈，這次用300架無人機在主燈區上方表演燈光秀，是全台首飛，在主燈秀之後，再將燈會推向另一波高潮。也讓現場上萬民眾感受燈會現場熱鬧氣氛。（記者張忠義攝）

台灣燈會在屏東今晚正式開幕，蔡英文總統特別親自到場點燈，這次用300架無人機在主燈區上方表演燈光秀，是全台首飛，在主燈秀之後，再將燈會推向另一波高潮。也讓現場上萬民眾感受燈會現場熱鬧氣氛。（記者張忠義攝）

台灣燈會在屏東今晚正式開幕，蔡英文總統特別親自到場點燈，這次用300架無人機在主燈區上方表演燈光秀，是全台首飛，在主燈秀之後，再將燈會推向另一波高潮。也讓現場上萬民眾感受燈會現場熱鬧氣氛。（記者張忠義攝）

AKB48 TEAM TP登台演出。（記者陳彥廷攝）

主燈巨鮪來富點亮。（記者陳彥廷攝）

總統蔡英文發揮「辣台妹」的親民作風，在萬眾被撩到最高點時，立刻親民和大家一起點燈。（記者陳彥廷攝）

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