搶救黑琵大作戰！ 罕見嘴喙斷掉無法進食待救援

2019-02-18 23:36

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻棲息在高屏溪棲地的黑面琵鷺，今天被鳥友發現下嘴喙斷了4/5，無法進食，亟待救援。拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷今天接獲通報，憂心這隻黑面琵鷺無法進食恐餓死，緊急連絡台南市慈愛動物醫院負責人陳培中及屏東動保單位協助救援，預計明天上午展開救援行動。

鳥友陸啟德表示，他是在中午在高屏溪發現這隻落難的黑面琵鷺，牠的下嘴喙斷掉了約4/5，根本無法進食，亟待救援。另外，當地也有1隻罕見的冬候鳥白額雁，被野狗咬傷翅膀，每天都躲在草叢裡，迄今已1個月，希望救援黑面琵鷺時，也能一起將牠帶回救治。

黃蜀婷表示，她今天接獲拍鳥俱樂部社團前輩陸啟德的通報，看了心好痛呀！她第一次看到嘴喙傷得如此嚴重的黑琵，如果不及時救援，這隻黑琵因無法進食，恐活活餓死。

長期擔任鳥會志工的陳培中，其經營的慈愛動物醫院長期協助傷鳥的救治工作，救傷經驗豐富。他表示，他會全力來協助這隻黑琵的救傷工作，但前提必須先捕捉到牠，他已連絡在地的屏東鳥會和台南鳥會協助救援。若順利捕捉到，屆時會先予以灌食，讓牠恢復體力，再請台灣特生中心及屏東科大協助評估如何處理。

陳培中說，這隻黑琵下嘴喙幾乎全斷掉了，根本沒辦法自己覓食，屆時再評估是否要裝上人工嘴喙，這部分難度相當高，或是上嘴喙也一併鋸掉，讓嘴喙等長，再改吃其他食源，但這得長期收留照顧。相關的後續處置，都得經過嚴格專業的評估，才會著手進行。

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