全台第一老司機！就愛小火車 93歲程孔昭樂當志工

2019-02-18 18:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕19歲就到虎尾糖廠服務，全台最老的小火車司機程孔昭，93歲仍樂當志工，發現虎尾驛一輛小火車頭老舊，不惜動手重新為車頭上漆，還天天幫忙打掃周遭環境，以身為糖廠人為榮為傲。

1945年就到虎尾糖廠服務的程孔昭，一開始是擔任清潔工，經過不斷自我充實學習，30歲時考上小火車的駕駛成為正式駕駛員，開了31年火車，滿60歲屆齡退休。

程孔昭說，當年要開小火車非常不容易，他只有國小畢業的學歷，要先參加虎尾糖廠的勞教班，後來通過國中同等學歷考試，還要從認識火車的結構學起，考取司爐後再通過駕駛考試，最後才能取得到這張駕駛證，相當不容易。

程孔昭說，他駕駛台糖小火車早年還有南北線，最北到台中糖廠，最南到屏東糖廠，隨著時代轉變，看到糖廠風光不再，讓他不勝唏噓。

雖然早已退休，程孔昭仍天天會到虎尾糖廠附近堤防、同心公園運動散步，虎尾驛開辦巷弄長照站後，不僅第一個報名參加，而且還主動幫忙打掃驛站前的環境，還將虎尾驛閒置的小火車頭重新上漆，成為園區最年長的志工。

虎尾驛館長吳麗春說，程孔昭雖然是長照站最高齡的長輩，卻活力十足，加上說著一口流利的日語，遇有日本遊客，他就自告奮勇擔任導覽解說員，再把虎尾驛的明信片寄到日本送給這些遊客本人或家人，吸引他們到台灣虎尾旅遊，無形中大力行銷虎尾，精神足為典範。

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