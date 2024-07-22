桃園大廟景福宮月老助「脫單」 一開放報名男性即額滿

桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」將邁入第3年，每年吸引逾200名未婚男女參加。（景福宮提供）

2024/07/22 15:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」今年邁入第3年，將於9月17日中秋節當天舉辦，20日上午一開放報名，男性名額30分鐘就額滿，女性報名人數還少一半，景福宮委員、活動組長簡馨泓呼籲，未婚女性朋友把握機會，除了會嚴格篩選對象，還有大廟眾神明及月老的護佑，一定會尋覓到優質另一半。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮主祀開漳聖王，2020年從台北霞海城隍廟請來月老神君分靈，並於去年網路溫度計全台10大月老排行中首度入榜，排名第6名，為了替未婚男女尋覓良緣，2022年開始舉辦未婚男女聯誼活動，選在中秋節、也是月老神君聖誕的日子舉辦。

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簡馨泓表示，今年男、女性名額各100人，男性年齡限制27歲到45歲、女性25歲到43歲，皆須專科以上學歷、未婚及具有正當職業，20日上午一開放報名，男性報名人數在短短10分鐘就接近100人，考量仍須審查資格而多開放30人，沒想到稍微晚一點關閉，男性報名人數就超過150人，目前男性報名已額滿關閉，反觀女性報名人數僅有50多人，根據過往經驗大約需1週才會額滿。

簡馨泓呼籲，未婚女性朋友趕緊把握機會，一定會好好把關、從現有的報名名單中篩選出100名未婚男性，加上有大廟眾神及月老神君護佑，一定會尋覓到優質的另一半，若是女性報名人數超過100人，亦會視情況增加男性錄取名額，讓更多未婚男、女可以早日找到幸福。

桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」將邁入第3年，每年吸引逾200名未婚男女參加。（景福宮提供）

桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」將邁入第3年，每年吸引逾200名未婚男女參加。（景福宮提供）

桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」將邁入第3年，每年吸引逾200名未婚男女參加。（景福宮提供）

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