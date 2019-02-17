塞車的起頭長怎樣？ 他拍記錄片精闢分析被推爆

2019-02-17 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕原來塞車的起頭長這樣！國道春節假期出現塞車狀況，有民眾在年後意外解開塞車之謎，在車陣最前方3車道出現車輛並排行駛的狀況，內側超車道還有龜速車佔著不超車，成功超越後就可看見前方一望無車的「康莊大道」。

民眾將行車記錄器影片上傳至臉書社團「爆料公社」，當時他正在國道上展開旅程，不料卻在前方出現3輛至4輛車速雷同的自小客車，分別開在3個車道，許多車輛必須趁著他們彼此之間出現距離差時加速超車，在內側超車道的黑色小客車速度尤其緩慢，被其他車輛從中間、外側車道超車。

PO文民眾對此表示，「龜車佔用超車道不超車，導致後面開始塞車，明明沒幾台車，車速卻上不來」，後方車輛紛紛準備超車，「龜車」卻執意併排使人無法超越，「好不容易超過龜車之後，前方一片空曠，那剛剛是在塞什麼？」，他呼籲開車上國道駕駛觀念要清楚，切勿占用內側超車道。

網友們看完精闢分析配上詳細影片後，均認為國道若在非事故時發生塞車，「內線都是『觀光團』」、「真的很令人痛恨」，還有網友形容「就跟屎一樣一條腸子長又長，前頭屎太硬，出來後一路都暢通」、「直接從兩輛車中間穿過去，嚇死這些烏龜的後代」、「自私的人一堆，無言」。

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