搭高鐵吃麻糬滿地花生粉！他直接閃人惹怒2萬網友

2019-02-16 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕公德心呢？有網友目擊一名男子在高鐵上吃麻糬，花生粉灑落一地，但男子卻像沒看見般不理會，到站就直接下車了，網友氣得在網路上公開照片，2萬網友看到都氣炸了。

這名網友到臉書社團「爆料公社」貼出照片，可以看到照片中一名戴著眼鏡的中年男子，在座位上享用麻糬時，灑了一地的花生粉，但男子並沒有理會，「到台北站就直接下車了」，原PO看不下去，下車時告知列車長，請人來清理，事後，原PO將照片PO上網，PO文一出，網友們都氣炸了。

許多網友看完超傻眼，紛紛留言，「這也太大坨」、「垃圾人哪邊都有」、「比花生粉還不如的人」、「中國台灣人？」「高鐵那麼平穩還有辦法掉出花生粉，真的很厲害」、「小孩都比他會吃」。

有網友氣到狂喊，「要舔乾淨啊！」「怎麼沒有舔乾淨再下車」，更揚言肉搜；有網友就想起，「整理人員真的很辛苦」；也有網友歪樓，「想知道那家花生粉這麼大方」。

對於此事，高鐵公司表示，每列車均有隨車清潔人員，隨時於車廂內巡視並清潔髒汙，列車服務人員發現有特別髒汙時，會主動處理或通知隨車清潔人員加強處理；旅客若發現列車某處髒汙，可主動通知列車服務人員進行清潔。

此外，高鐵公司強調，每列車到站後，均會進行車廂清潔與整理作業，並針對特別髒汙部分加強擦拭清潔。不過高鐵公司仍呼籲旅客，能夠發揮公德心，共同維護乘坐品質。

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