腳架捆滿護欄！聖母廟年度煙火秀粗暴卡位 網：請自取

2019-02-14 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕台南鹿耳門聖母廟16日的「新春嘉年華煙火節」活動，將分段交互施放國際高空煙火和蜂巢炮長達120分鐘。為了搶拍美景，許多人早早以「寬膠帶捆腳架於橋護欄」的方式卡位，卻引來網友抨擊，認為膠帶太黏，易使護欄白漆脫落，「同為攝影人，替這些人的行為感到不齒。」

網友在《爆料公社》PO出「橋護欄捆滿攝影腳架」的照片，表示若想拍照卡位，人應該要在現場，而不是腳架捆著人就走了，「（牛皮膠帶）這很黏耶，人家廟方橋面的白漆脫落，這些攝影人要賠償？」直指這些佔位者沒有公德心。

其他網友則說，「到那裡都是這樣，每次有活動都這樣真的很討厭」、「缺腳架自取的概念嗎」、「這裡有批很便宜的腳架」、「亂丟垃圾～全部清掉」、「攝影大神你敢嘴？」

延續往年傳統，鹿耳門聖母廟將於2月16日舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，慶祝108年農曆春節，上午有各學校及民間團體的民俗、休閒、藝文文化表演，下午時段踩街遊行隊伍將遶境到延平郡王祠，晚間的國際高空煙火更是南台灣重要盛事，每年都引來大批攝影愛好者朝聖。

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