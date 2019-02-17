太扯！「二輪車」危險上路磨出火花 驚悚影片曝光

2019-02-17 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市龜山區三民路本月15日晚間10時許，當地民眾發現1部休旅車明顯出現異狀，左側前後輪均已爆胎卻在路上繼續行駛，沿途磨出火花，驚悚的影片在網路曝光後令網友直呼「太狂了」。

目睹經過的民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，當中顯示1部銀色休旅車車體向左傾倒，左側輪胎全數消風卻繼續行駛，金屬車身在地面上摩擦出陣陣火花，離譜的景象讓附近民眾全都不敢靠近它，路口的交通義警發現異狀後，連忙擋住後方車輛避免意外發生。

駕駛休旅車的林姓男子隨後被巡邏員警攔下，他表示自己在送貨工作途中碾壓到異物爆胎，想要將車輛緩慢開去朋友的修車廠進行維修，但警方認為如此行徑太過危險，因此請林男找來拖吊車將車移走，員警全程監督防止他再把爆胎車開上路。

網友們看見「二輪車」在路上行駛的畫面，均認為「真的什麼事是無奇不有」，紛紛留言指出「可以去當特技人員了」、「我以為只有GTA才會這樣咧」、「沒有最狂只有更狂」、「高超的技術」、「馬路殺手4ni」、「就是有這種執著的人，硬要這樣開」。

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