華航機師罷工落幕 李信燕：剩150張檢定證未取回

2019-02-15 13:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕華航機師罷工經勞資協商後昨天落幕，關於會員檢定證取回，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，目前松山剩下60張未領回，桃園剩下90張未領回，共150張。

機師工會預計下午2點會在桃園市蘆竹區長榮航空公司對面的特力屋前廣場受訪。

  • 桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，目前松山有60張、桃園有90張檢定證未取回。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，目前松山有60張、桃園有90張檢定證未取回。（資料照，記者魏瑾筠攝）

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