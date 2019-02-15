華航機師罷工落幕 李信燕：剩150張檢定證未取回

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕華航機師罷工經勞資協商後昨天落幕，關於會員檢定證取回，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，目前松山剩下60張未領回，桃園剩下90張未領回，共150張。
機師工會預計下午2點會在桃園市蘆竹區長榮航空公司對面的特力屋前廣場受訪。
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