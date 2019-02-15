華航勞資爭議落幕 林佳龍：如釋重負

2019-02-15 12:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕華航勞資爭議昨晚終告落幕，交通部長林佳龍今在立法院受訪時表示自己「如釋重負」，也強調希望華航能經由這次教訓，進行更全面的改革。

林佳龍指出，華航機師罷工是第一次，而且規模這麼大，「可以說是戒慎恐懼」，現在危機處理告一段落，算是如釋重負，但最重要的還是華航要秉持「旅客至上」、「飛安至上」的精神，經由這次教訓進行更全面的改革。

林佳龍強調，除了改善勞資關係，很多制度面跟人事面的改革，華航也應該跨出第一步，此外對於旅客的補償，以及對旅行社造成的影響，也是事後復原很重要的工作。

對於順利讓危機落幕，林佳龍表示這是執政團隊團結合作的結果，「我們是一個台灣隊，角色也許有分台前、幕後，但都做好很多溝通！」此外，他也不忘感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁與桃園市長鄭文燦，「我們的溝通協調是非常緊密的，可以說同步進行中。」

除了感謝執政黨同志，林佳龍也感謝勞動部在勞動法令上提供協助，以及幫忙穿針引線的時代力量民意代表與一些社運前輩。他強調，未來執政團隊一定會全盤檢視，並聽取各界的意見。

另外，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢前，被媒體問到華航爭議落幕後是否會有人事上的安排，對此蘇揆表示，和平落幕後還有很多事情要處理，「還不是談人事的時候。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/