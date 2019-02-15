華航罷工落幕 鄭文燦：勞資主戰派退一步是關鍵

2019-02-15 12:53

［記者許倬勛／桃園報導］經過158小時罷工、4度馬拉松式協商後，華航機師罷工終於落幕，桃園市長鄭文燦今受訪表示，市府一直扮演居中斡旋的角色，理解工會與華航的訴求與立場，如今和平結束，有效的對話與退讓是達成共識的主要關鍵。

鄭文燦強調，罷工得以結束，行政院、交通部、地方政府協調各方意見解決，扮演好各自的角色，彼此間合作而非競合，外傳派系、神隱等說法，全都是補風捉影非事實，對於子虛烏有的事情，不須認真看待。

「用同理心協商，將心比心站著各自立場」鄭文燦說，協商過程中，他不斷重申理性對話的重要，工會已經成功的突顯問題，要求提高飛安標準，華航也承諾用最大的派遣人力改善，大家能夠放棄主戰派的想法，回到協商的正途是罷工落幕關鍵，希望雙方未來多體諒，多用理性對話才是解決問題的正途。

鄭文燦說，罷工落幕，勞資雙方還有後續的退場方案協商，華航與機師工會有3年半的和平期，有關華航員工權益等事宜，都能透過對話協商解決，這是一個好的開始。

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