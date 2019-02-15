罷工7天落幕！影響3萬旅客 華航機師3年半不罷工

2019-02-15 06:41

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／綜合報導〕經歷七天、一百六十四個小時的華航機師罷工，勞資四次協商終於達成共識，罷工於昨天深夜畫下句點。罷工機師預計今天回到工作崗位正常出勤，但華航於罷工期間已取消二百一十四個航班，直接營業損失約五億、影響約三萬人行程，耗損的社會資源難以估算。

4次協商達共識 影響約3萬人行程

二月八日（大年初四）桃園機師工會無預警展開華航機師罷工，提出五大訴求，勞方嗆與資方已失互信，要求交通部介入；在交通部政次王國材主持下，勞資兩次談判不歡而散，前天凌晨第三次協商公開直播，雙方達成特殊航線派遣方式；昨天第四次談判，上午雙方針對副機師升訓及外國籍機師進用方式取得共識，華航承諾兩年研議規劃只進用外國籍副機師，若無特殊情形，不再增聘外國籍正機師。

昨天下午勞動部介入，勞資雙方則針對「禁止對工會秋後算帳、與工會達成協議的權益項目由會員專屬」、「撤換破壞勞資關係主管」、「比照長榮航空保證第十三個月全薪、納入團協且會員限定」，闢室密談八個小時。

對工會要求撤換不適任主管，資方同意研議並改善管理制度；工會要求比照長榮航空第十三個月給予機師全薪，也達成由華航給予飛安獎金共識。

昨天晚間在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦等人見證之下，華航總經理謝世謙、桃園機師工會理事長李信燕公開簽訂團體協約，工會通知會員停止罷工。華航董事長何煖軒也現身會場。

工會擔心資方秋後算帳，勞動部次長劉士豪表示，華航資方承諾對工會及會員就本次爭議行為，如符合法律所定爭議行為之言行，資方予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。

雙方昨也簽訂和平協議，未來三年半的團體協約有效期間，如有勞資爭議循調解或仲裁方式解決，勞方承諾不再罷工。今天華航官網上已經宣布取消的十四個航班仍維持取消狀態。

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