華航罷工落幕感謝各界 何煖軒：明天航班正常

2019-02-15 12:41

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕華航機師罷工經勞資協商後落幕，華航董事長何煖軒今天上午前往桃園機場慰問地勤人員，感謝他們在罷工期間的辛勞。何煖軒受訪時表示，華航明天航班可以更正常的按班表飛行，至於旅客損失，該賠償的一定會全額賠償，不會打折扣。

被問到罷工結束後的心情，何煖軒表示，他要感謝行政院、交通部、勞動部、桃園市政府以及所有的旅客、華航所有員工的支持與努力，讓事件可以平安落幕，也歡迎所有的同仁能歸隊，「我們都是一家人，回到公司再一起來打拚」。

面對旅客所受到不便與損失，何煖軒說，該賠償旅客的一定會全額賠償，不會打折扣，當然最重要的是向他們道歉，秉持經營公司的理念，對旅客的不便一定會抱著道歉的態度，希望罷工事件不要一再發生。

何煖軒提到，公司要永續經營下去，會有很多顧慮，假設公司的財務狀況、經營出了狀況的話，對公司的長久經營是有影響的，所以「我與華航不是強硬，而是堅持，就是要讓公司繼續經營下去，這是我的態度，也是公司的態度」。

至於航班情況，何煖軒說，截至昨天晚間9時為止，已經回來140位機師，由於今天的航班是昨天排的，除了已經通知旅客取消的班次外，沒有取消的班機，今天全部正常飛行，明天就可以更正常按班表飛行。

另外，是否會擔心機師罷工會激起其他華航內部罷工的效應，何煖軒表示，公司會努力，而職業工會所提出的訴求，也會想辦法和他們溝通，像這次機師工會也能夠體諒公司的經營狀況，所以昨天的爭執並沒有那麼分歧，而且很快就處理掉了。

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