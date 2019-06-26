正常倫 綿裡針都在刺韓

2019-06-26

記者施曉光／特稿

國民黨昨天舉行首場總統初選政見會，全場四平八穩，只有在Ｑ＆Ａ階段朱立倫對兩位主要競爭對手郭台銘、韓國瑜提出質疑，以及郭台銘質疑韓國瑜參選正當性，出現火藥味，但攻擊方都只有點到為止，加上韓冷回應對手質疑，尚未擦出火花。

過去幾度猛戳韓國瑜的郭台銘，昨天明顯收起攻勢，不但會前自稱是韓永遠的「郭大哥」，在第一階段的主論時更放低身段，謙稱「政治菜鳥」，但到了Ｑ＆Ａ階段，還是不小心又露出刀鋒，稱他知道韓國瑜參選是非常不容易的決定，但國民黨不能丟掉高雄市，如今韓國瑜受到的質疑，是國民黨支持者要共同面對的危機，像是一支剮髓挑筋的「綿裡針」，再度狠刺韓的痛處。

而以「模特兒上伸展台」比喻參加政見會的韓國瑜，在十二分鐘的主論中，花了四分之一以上時間向高雄市民博感情，並再度保證如果當選總統，絕對不會離開高雄，未來競選總部也會放在高雄，承諾未來各種慶典都在高雄舉辦，一週七天他會有三天時間在高雄上班。

不過，韓國瑜似乎忘了自己先前在高雄市議會答詢時說過，他會利用「假日」參選，殊不知星期二夜晚在高雄市參加「國政願景電視發表會」，根本不是他口中的「假日」。

朱立倫昨天主要突擊目標放在韓國瑜身上，除了「虧」韓表現「有點緊張」，諷刺韓國瑜曾說「總統兼閣揆」，還自稱「正常倫」、「氣度哥」，「就是一個正常人」，藉此暗諷對手。

朱立倫最直白的攻擊，就是在Ｑ＆Ａ階段，一方面質疑韓國瑜曾說國防靠美國、市場靠中國，如今在中美貿易戰下，台灣要靠哪一邊？另一方面批評郭台銘在對岸有龐大事業，應該說明台灣如何在美、中雙邊關係平衡，但韓、郭顯然不願隨之起舞，郭以自己一輩子不受威脅，不怕被對岸綁架，輕描淡寫帶過，韓則是相應不理。

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