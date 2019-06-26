國民黨國政願景發表會》郭：我是中華民國最強外掛

2019-06-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨總統提名初選首場「國政願景電視發表會」昨晚在高雄登場，總統初選參選人郭台銘談及兩岸、外交與國防願景時表示，只有他擁有與多國領袖間的個人交情，打遊戲有個詞叫做「開外掛」，「我就是中華民國的最強外掛！」

郭表示，台灣每年賺進中國將近八百億美元順差，如果沒有和平，順差很難持續。因此他主張，兩岸一定要和平與共識，而「九二共識，一中各表」，重點在於「各表」，如果沒有「各表」就沒有「共識」。

對於兩岸關係，郭台銘除喊出「（中國）大陸不鴨霸、台灣不挑釁」口號，也批評民進黨在「香港反送中」運動大作文章，民進黨稱「今日香港，明日台灣」，但這說法沒志氣，因為「一國兩制」並不適用台灣。郭強調，只要他做總統，「一國兩制」絕對不會發生。

郭也說，優秀外交官養成不易，民進黨不尊重專業、任意酬庸，導致外交官士氣低落。他未來一定尊重外交官專業，且他還有一個獨有優勢，就是他到美國時，戴著國旗帽見美國總統川普；他買下日本夏普時，也把我國國旗和日本國旗在全球媒體前掛在一起。

談及國防政策時他說「國防靠和平」，不是不買武器，而是「不為買而買」。他指我國需要更高科技含量的防禦性武器，以及發展「AI（人工智慧）加5G」，讓產業與國防結合，且「國防自主」武器研發時，絕不能成為貪污溫床，絕不容許「慶富案」等事情發生。

自豪是經濟戰略與產業佈局第一人選

郭台銘直陳，他是標準的「政治菜鳥」，但他認真、誠懇、肯拚，不打混、喊口號，也不怕得罪人；他選舉不募款也是因為「不想有任何包袱」，只想為中華民國做事。

郭台銘說，他沒特別本事，就是會經營企業、務實賺錢，他從來不炒地皮、股票，他懂經濟、產業、國際，以及國家發展要有戰略高度。他也自誇，放眼檯面上政治人物，「我是經濟戰略與產業佈局的第一人選」。

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