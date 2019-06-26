國民黨國政願景發表會》朱：我們不用害怕得罪北京

2019-06-26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨晚舉辦總統初選首場國政願景電視發表會，主題為憲政、外交、兩岸、國安，前新北市長朱立倫強調，民主自由人權法治是普世價值，也是台灣的基礎，兩岸關係要在這原則下，不用害怕得罪北京，第一優先就是民主絕不被改變，絕不受個人因素或政黨因素影響。

第一優先就是民主絕不被改變

朱立倫在第一階段發言時表示，他參與初選以來，很多人說他是幾位參選人中最正常的一位，說他是「正常倫」，這半年來他講了廿七集的政見，這就是正常候選人的作法，多提出好的政見，爭取認同。

朱立倫說，「正常倫」希望中華民國未來要有正常的國際關係、兩岸關係，正常的國防、憲政及司法制度，如韓國瑜提到國防靠美國、科技要靠日本、市場靠中國、努力靠自己；郭台銘說國防靠和平、市場靠競爭、技術靠研發、命運靠自己；他則是提出「台灣靠民主、和平靠智慧、經濟靠開放、勝利靠團結」。

朱立倫強調，民主是最重要基石，沒有人能接受台灣民主被剝奪，就像最近香港「反送中」，第一時間就要站在所有堅持為民主自由、為人權法治奮鬥的香港朋友的身邊共同支持，民主自由、人權法治是普世價值，也是台灣基礎。

朱強調，面對兩岸關係要秉持這樣的原則，「我們不用害怕得罪北京」，不要有任何猶豫，兩岸立場上堅持民主自由的中華民國，第一優先就是民主絕對不能被改變，絕對不受到個人因素或政黨因素影響，除了堅持中華民國民主自由的憲政體制，並反對台獨、獨裁及一國兩制。

朱立倫說，國防要靠自主、靠智慧，不能只靠軍購，台灣應該推動資安國防；對於三軍五校的預算也不能輕忽，並保障退伍軍人的信賴保護原則。

在提問階段時，對於憲政議題，朱立倫強調，他要恢復立法院對行政院長的同意權，並降低投票年齡到十八歲、推動不在籍投票，未來國民黨當選後，會把所有違憲機關全部廢除。

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