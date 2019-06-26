國民黨國政願景發表會》韓：儘快與中國簽貨貿協議

2019-06-26

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨昨舉行首場總統初選國政願景電視發表會，高雄市長韓國瑜發言時除了再度嗆民進黨政府有「權力中毒症」，也再次拋出「發財外交」政策，他並宣示自己上任後將以經貿掛帥，會儘快與中國大陸簽署貨貿協議，讓兩岸享有關稅優惠。

韓國瑜發言時五度感謝高雄市民讓他當上高雄市長，並表示半年來市府團隊都非常認真，甚至有局處首長做到快肝硬化。韓強調，要讓高雄脫胎換骨，他就需要中央的資源，但他也要再次承諾，當選後絕對不會離開高雄。

韓國瑜此時話鋒一轉，批評民進黨執政三年來沒有讓台灣人民過好日子，反而得了「權力中毒症」，並酸總統蔡英文「學歷、經歷都嚇嚇叫，長相也是清清秀秀，看起來是民主的，做的卻都是獨裁」，呼籲綠軍支持者不要再被意識形態「幻術」所騙。

韓國瑜強調，蔡英文執政三年來換了三個行政院長，如果總統動不動就干預行政院長，國家當然有憲政危機，他當選後所任命的行政院長，發表施政報告後將主動邀請立法院進行「信任投票」，建立多數執政基礎。

針對外交政策，韓國瑜重申要改掉凱子外交、敗家子外交，改為發展發財外交及經貿外交。

他強調，民進黨只看到東邊的美國跟日本，忘記往西看還有中國大陸、印度市場等，政府應該讓全體外交官、經濟部、外貿協會及友台企業家等站在第一線幫助中小企業。

提四大主張 目前統一、獨立都不可能

對於未來國政擘劃，韓國瑜喊出「以憲政為根本」、「以民意為依歸」、「以和平為前提」及「以經濟為優先」四大主張，強調中華民國依據憲法可分為自由地區與大陸地區，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實，目前台灣主流民意普遍認為統一、獨立都不可能達成，而兩岸一定要避免戰爭、經濟掛帥，目前中國大陸佔台灣外銷四成，未來總統應趕快簽訂貨貿協議，讓貨品先行，否則台灣輸出的產品有九成無法享受優惠關稅，對台灣中小企業打擊太大。

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