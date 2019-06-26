朱酸事業在中國 郭：隨時可轉移生產基地

2019-06-26

〔記者涂鉅旻、林良昇、黃欣柏／台北報導〕國民黨昨舉辦國政願景發表會，朱立倫在「國政提問」階段時，詢問韓國瑜、郭台銘對於台灣如何在美、中關係間的平衡。郭回應，富士康對中國經濟影響巨大，「到底誰怕誰」？如富士康受中國威脅，隨時隨地有能力轉移生產基地；韓則回應，中美像兩人下象棋，台灣不要當「棋子」，而是轉換角色為重要的「塞子」。

朱立倫在「國政提問」階段時表示，台灣除要有精實國防，也須平衡與美國、中國間的關係，他一直以來都主張「親美、和中、睦鄰政策」，這種平衡關係可帶動國防安全。他隨後質疑，韓國瑜說「國防靠美國、市場靠中國」，目前中美貿易大戰，能靠哪一邊？郭台銘對美國很有信心，又有龐大事業在中國大陸，如何平衡？

郭台銘表示，有人抹黑、抹紅他，質疑他被中國大陸綁架，但富士康是中國大陸最大出口商，「到底誰怕誰」？他已辭去鴻海董事長，不再參與決策，但如果富士康真受中國大陸威脅，隨時隨地有能力可轉移生產基地。

郭台銘也趁機諷刺旺旺集團董事長蔡衍明，稱自己接全球訂單，而非「媒體中間台的蔡老闆」只做中國大陸內需市場，才會卑躬屈膝迎合中國大陸，包括不合理的要求。他請大家看清楚，誰能挺起腰桿，保有尊嚴地和中國大陸對話，而他是永遠的「中華民國」派。

韓：中美間台應做塞子

韓國瑜則表示，中美就像兩個人下象棋，台灣不要當「棋子」，如只當「車、馬、炮、兵、卒」，時間一到沒有價值，就被丟掉了，應換一個角色當「塞子」，「就像想泡澡，水很重要、浴缸很大，但沒有小塞子，就沒辦法泡澡」。韓批評，民進黨用恐怖主義，以恨為出發點，以恐懼讓台灣人大腦像「裹小腳」一樣裹起來，說台灣危險了是大錯特錯，「我們生活在民主自由，海外有五千萬華僑看我們、十四億大陸同胞也在看著我們」。

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