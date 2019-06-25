民調回升 蔡：執政成果受到肯定

2019-06-25

〔記者粘藐云、王榮祥、林惠琴／綜合報導〕總統蔡英文昨接受媒體訪問時，談起民調回升，她表示，執政成果受到肯定，會反映在民調結果之上，整體趨勢是往上走的。

二○一九拿坡里世大運將於七月三日登場，蔡英文昨南下高雄國訓中心授旗，並致贈加菜金為選手們加油打氣，鼓勵選手們在國際上力拚佳績；她也預約明年東京奧運將再度南下授旗，期盼大家都爭取到奧運出賽的機會。

部分民調顯示蔡英文支持度取得領先，蔡英文回應：「近期的趨勢也顯示出，我們的執政成果受到越來越多民眾的肯定，因此整體趨勢是往上走的。」

經濟議題 蔡郭再槓

不過，國民黨總統初選參選人郭台銘對於蔡政府在經濟的議題，仍有所批評，希望她能重視台灣出口連七黑的問題，對此，蔡英文說：「看經濟的時候，要看的是全面，不能只看部分。」蔡英文強調，面對美中貿易戰及整體國際經濟情勢，政府做了很多準備，雖然近期台灣在國際市場確實有些起伏變動，但整體而言，台灣的應變都相當好，且總體經濟穩定度也是第一名。

對於蔡英文總統認為郭看問題不夠全面，郭台銘昨反駁，蔡是半個經濟人，自己則是一個經濟人，如果「我看得不全面，她只有半面」，強調「我四十五年拚經濟、搞科技，但我想她的碰觸經濟都聽報告」。

至於是否會和前行政院長賴清德會面，協商合作的可能？蔡則表示，這是目前黨內最關注的議題，接下來她也將和民進黨的議員們餐敘，盼大家坐下來談，達成最好的黨內整合。

蔡英文昨也由總統府秘書長陳菊陪同，前往蓮潭會館與高市民進黨籍議員座談，了解地方心聲，這是小英黨內初選後首次與地方交流，高市議會民進黨團共廿五位議員，除三人出國，廿二位全數出席。

據高市議員康裕成轉述，小英除回應高市黨籍議員，還特別稱許黨團「質詢」表現佳；黨團總召韓賜村表示，被總統肯定，議員們都很榮幸，也有信心衝刺明年大選，把先前失去的選票贏回來。

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