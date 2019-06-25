獨立參選？ 王營：王是國民黨的一線生機

2019-06-25

〔記者邱燕玲／台北報導〕退出國民黨總統初選的國民黨立委、前立法院長王金平未來是否可能獨立參選？近王人士指出，現在說王獨立參選或脫黨參選「都言之過早」、「不用這麼急把王定調」；國民黨二○二○的危機已很明顯，就是「初選無法產生一個會贏民進黨的候選人」！王金平則是國民黨的一線生機。

初選出線者 社會基礎薄弱

王陣營核心人士指出，現在不是看王是否會獨立參選，而是王金平很早就看出國民黨初選制度的背後考慮因素，即因人設事。「可能出線的那個人，他的社會基礎是薄弱的」，國民黨初選制度「無法產生一個會贏民進黨的候選人」。

核心人士指出，國民黨內每個時期都有特定一群人，過去曾狂熱過宋楚瑜、馬英九，現在則是對韓國瑜狂熱，「現在的『非韓不投』，就是當年連宋配的『廢票聯盟』」；國民黨總統初選參選人郭台銘的社會基礎也是薄弱的，政治上無人脈，只能靠空軍，且現在大環境演變，韓郭兩人都被新的大陸因素、即「反送中」衝擊。國民黨二○二○的危機很明顯，「若所有可能贏的人都攪和到初選裡，最後是不是全部死掉？」

王營指出，事實證明，王金平的判斷無誤，退出初選後勤走基層，未來他的資源就是國民黨的資源，不論時局如何變化，王永遠是國民黨的一線生機。

近王人士表示，現在說王獨立參選、脫黨參選都言之過早，若國民黨初選由韓國瑜出線，提名後支持度往下跌，屆時要選立委的人怎麼辦？因此，如何產生真英雄、真主，等初選後再說。核心人士認為，韓國瑜台中場造勢後，以登革熱疫情為由取消高雄場，理由冠冕堂皇，但大家心裡有數，「若高雄場仍只有韓粉，就代表提早輸了」。

核心人士指出，政治判斷王金平最行，最後一分鐘退出初選是何等勇氣，這也是另一種逆轉，有大智慧的人才做得出來；「若我是韓，以守好高雄為目的退出初選，還可拿回二五○萬元，一旦韓做此決定，他的聲望會回來，『但人貪沒這智慧』」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法