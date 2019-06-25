週週造勢未見效 王盼韓勤於市政

2019-06-25

〔記者林良昇、林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜用造勢打初選，但民調並無起色，前立法院長王金平昨晚受訪表示，決定民調起伏的因素很多，要看韓自己的意見，他希望韓國瑜可以勤於市政，「我支持他能夠順利當選市長，我也支持他要做好市長」。

至於是否會參選到底？王金平說，他自己會決定自己的路，要傾聽民意，問問民意，「不會去請教媽祖」。

國民黨總統初選參選人郭台銘昨受訪指出，國民黨必須要弄清楚王為何退出初選？黨中央有無慰問？如果沒有王的陸軍，國民黨二○二○要贏很難，不曉得黨中央有沒有重視這個問題？他不願意見到王金平離開國民黨、變成競爭，呼籲黨中央趕快採取相關行動。

王金平昨晚出席台北市台南市同鄉會理監事會晚宴，與前新北市長朱立倫的岳父、前台南縣長高育仁同台，但雙方互動不多，高育仁在王金平致詞後隨即離開，王則逐桌敬酒，爭取民眾支持。

王金平會前受訪被問到他近期民調都很穩定，具關鍵的十％會流往哪裡？王金平說，應該不只十％，民調也不是很真，尊重這些人支持的人和選擇，「我沒有辦法支配他們」。

近期國民黨總統初選選情火熱，韓國瑜用造勢打初選，朱立倫則呼籲不要大肆造勢，王金平認為，造勢本來就是選舉的辦法，有其效果存在，每個人走每個人的路，有辦法就自己去做，「你選你的路，別人找別人的方法」，要給予尊重。

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