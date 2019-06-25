雙城論壇見劉結一？ 柯：若不期而遇不迴避

2019-06-25

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將於七月三日率團赴中國上海，出席今年台北、上海雙城論壇。他昨受訪表示，與對岸交流，他比誰都怕，但就是硬著頭皮去做；若不期而遇中國國台辦主任劉結一，不會迴避。

柯文哲昨下午出席活動受訪表示，目前有兩百萬台灣人在中國，台灣有卅八萬名中配，台灣去年出超八五○億美元到中國，雙方沒有一個正式的溝通管道「還是奇怪」。他指與對岸交流，他比誰都怕，但總要有交流，就是硬著頭皮去做。

今年三月間，高雄市長韓國瑜率團赴中參訪，還與國台辦主任劉結一碰面會談，引發爭議。柯對此表示，目前看行程是沒有安排，他有想過跟劉結一會不會「不期而遇」，他不會因此就趕快躲起來不見面，自然就好。

另外，柯文哲日前酸議員反對舉辦雙城論壇卻又踴躍報名導致爆滿，但當時根本還沒開放登記；柯挨批放假消息後，又改口說是議員要求把三個公費名額加碼到九個，結果昨天正式開放登記，只來了五個議員抽籤，柯再度被打臉。

昨天的公費議員抽籤結果，由親民黨籍林國成、無黨籍楊靜宇、國民黨籍李傅中武三人中籤，但未抽到籤的新黨籍侯漢廷、國民黨籍鍾小平，以及昨未到場的民進黨籍陳怡君，都傳出有意自費前往。

民進黨團總召張茂楠昨強調，不知道有哪些民進黨議員會去，但黨團意思是不要參加論壇，柯可能會參加總統大選，還是以靜制動較好。

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