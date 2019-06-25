時力：總統人選 不支持親中者

2019-06-25

〔記者謝君臨、楊淳卉／台北報導〕二○二○年總統大選，立法院時代力量黨團總召徐永明前天表態希望時力自提總統候選人，消息一出，時力立委黃國昌隨即在臉書澄清，指謠言讓他快吐血，他無意也不會參與總統選舉；時力黨中央則指出，目前對人選持開放態度，確保台灣主權、民主和自由，是最優先考量，但絕不會支持主權立場親中者。

「真是受夠了！」黃國昌昨表示，他已非時力決策委員，也沒有擔任黨職，尊重決策委員會決議，請停止繼續散播謠言，他無意也不會參與二○二○總統選舉，六二三凱道的「反紅媒遊行」是跨越黨派的公民運動，並非屬於特定黨派或個人。

徐永明提案內容為：「二○二○總統大選即將於明年一月舉行，為求本黨長遠發展，回應支持者期許成長茁壯之目標。提案本黨應自提總統、副總統候選人，此係重大決策，建議是否提名，應儘速召集黨代表大會，由黨代表辯論議決。」

由於徐永明曾於四月主張時力自提總統參選人，並說「如果我們提黃國昌，不要說我們是開玩笑的」，因此徐的提案昨曝光後，引發時力黨內熱議。

時力黨中央指出，上週決策會議的共識是，時力做為在野黨，應站在監督的立場，待各方總統候選人出爐後，再用一致標準檢視政見。目前可以確定的是，對於與時力基本價值不符的候選人，例如主權立場親中，時力絕不會支持。

時力指出，自提人選部分，徐永明早在今年四月就曾主張，並於上週提案，希望交付決策委員會討論，並非六二三「反紅媒遊行」活動後才提出。適逢本週不召開決策會議，徐的提案將於下週會議時進行討論。

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