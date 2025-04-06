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    本週2波短波接連通過 放晴、雷雨交替天氣變化大

    今（5日）晨華南雲系東移、減弱，降雨範圍逐漸縮小。（資料照）

    今（5日）晨華南雲系東移、減弱，降雨範圍逐漸縮小。（資料照）

    2025/04/06 10:08

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晨華南雲系東移、減弱，降雨範圍逐漸縮小，各地區平地的最低氣溫約在14至18度之間，週三（9日）前各地天氣好轉，預估週三晚間第1波短波通過，天氣轉不穩定，週六（12日）第2波短波通過，留意伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生可能。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天至明（7日）華南雲系東移、減弱，各地雲量仍多，降雨範圍逐漸縮小，山區及北部、東半部仍有局部少量短暫降雨的機率；氣溫逐日略升。各地區氣溫為：北部14至24度、中部16至27度、南部18至30度、東部16至28度。

    週二（8日）、週三白天各地天氣好轉，有短暫空檔，氣溫回升；山區偶有局部短暫少量降雨的機率。預估週三晚及週四（10日）第1波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降，週五（11日）短波遠離，天氣好轉；週六、下週日（13日）第2波短波通過，天氣又轉不穩定，氣溫略降。

    下週一、二（14、15日）短波遠離，天氣好轉，氣溫回升，吳德榮提醒，短波通過時，常有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，目前對於短波通過的時間及對流的強度，模式模擬仍持續調整中，應繼續觀察。

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