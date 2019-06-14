新聞分析》清流的堅持 催生了辣台妹

2019-06-14

記者楊淳卉／特稿

民進黨總統初選爭了近三個月，行政院前院長賴清德三月登記初選時一鳴驚人，最後仍吞下敗果，但賴清德的參選，也意外地發揮了「鯰魚效應」，不僅刺激蔡英文總統短時間內迅速進化，從落後到領先，也激勵民進黨整體士氣，讓民進黨提前面對不甚樂觀的二○二○年總統大選。

賴清德身為萬里礦工之子，貧寒的身世，求學的曲折，加上從醫的生命經驗，造就了他鮮明的性格。黨內與賴清德共事過的人大多形容，賴清德是正直、獨行、堅持的人，然而這份堅持，有時候在他人看來，卻會成為「擇善固執兼一意孤行」。

所謂的「賴式堅持」在黨內初選中也可見一斑。賴清德在參選之初，便宣稱會打一場「君子之爭」的初選，在兩個多月的競選過程中，賴清德即使有提出批評，也大多是針對初選機制的意見，並未否定蔡政府執政及蔡英文形式風格的人身攻擊。即使面對初選制度一再更改，面對黨內大老先後勸說，賴清德仍堅持參選到底。

從結果來看，賴清德的參選，激起了蔡英文的危機感，也促使蔡英文一改為政不在多言的溫吞，化身「辣台妹」，積極在兩岸、國際及內政等各領域現身及發聲。相較去年九合一大選前後，蔡英文進化成更有存在感的總統。

誠如賴清德所言，民進黨需要這場總統初選。英賴之爭在過程中無論如何互相攻擊，人選終究還是從黨內民主機制產生，加上適逢香港「反送中」行動警方血腥鎮壓民眾的事件，更加深了民進黨支持者對實踐民主體制、當家作主的成就感。這樣的心情，也能讓支持者在未來大選中，更有動力去爭取選戰的勝利。

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