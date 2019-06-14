新聞分析》蔡英文連任之路 仍是荊棘叢生

2019-06-14

記者蘇永耀／特稿

去年九合一選舉遭逢重大挫敗，蔡英文總統的聲勢跌落谷底，但不利的情勢也促使她提早備戰，從內閣重整展現行動效能，到對中國態度更為清晰強硬，再通過了黨內初選的測試，催生的「蔡英文2.0」也將迎戰更為艱困的明年總統大選。

民進黨這次總統初選時程一延再延，引發外界質疑迴避民主程序，蔡英文甚至還說過「如果要民調下去，這個黨就分裂了」等話。但不可否認，最後透過公平的初選過程，擊敗了黨內最具競爭實力的對手後，蔡英文此時才真正確認了代表黨參選的正當性。賴清德曾說，如果蔡初選能贏他，會是「蔡英文2.0」，就是這個道理；蔡英文昨也提到初選是自我淬鍊，讓她「看到自己的盲點與問題」。相較國民黨還在初選漩渦裡打轉，一場初選反更能凸顯兩黨之別。

面對挑戰，蔡英文能在黨內突圍，行政團隊的努力是重要關鍵。在蘇貞昌內閣的帶動，民眾對蔡政府的施政真正有感，雖說蔡所擘劃的多項政策如減稅等是「三年有成」，剛好要開花結果，但蘇內閣展現的明快效率，也讓人感覺整個政府是「動了起來」，發揮加乘效果。總統與閣揆的互動，乃至與行政部門間的磨合，也才終於進入比較順暢的階段，同樣是「三年有成」。

在美中之間因經貿戰升高對立情勢後，蔡英文塑造的「辣台派」形象，正好嵌進台海情勢的演變。從年初習近平發表「一國兩制台灣方案」言論後，蔡不斷拉高對中國的強硬分貝，這既是站在總統的高度，也讓賴清德顧主權的形象變得模糊，而台美之間因藉由「台灣關係法」四十週年密切合作，也給了蔡多次助攻的機會。

港人近期反送中運動的升高，臨門一腳之力，也讓蔡英文更區隔了韓國瑜、柯文哲這兩位民調對手。

不過，即便有內外情勢的加持，從民調數字也看出，「三腳督」已有隱然之勢，一旦成局，任何關鍵少數的風吹草動，將產生舉足輕重的影響，情勢不容樂觀。

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