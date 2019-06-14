反送中助攻 蔡英文勝出

2019-06-14

〔記者謝君臨、蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結果昨出爐，蔡英文勝出，學者專家普遍認為，香港「反送中」行動確有「助攻」效益，初選民調是讓參選人公平競爭的機制，不一定反映選舉結果，且大選距今仍有半年，再加上國民黨候選人未定，蔡能否維持沖天之勢，還有待觀察。

初選民調領先 不等於大選會贏

東吳大學人文社會學院院長黃秀端受訪指出，「反送中」確實幫了蔡英文很大的忙，反觀高雄市長韓國瑜，對「反送中」先說「不清楚、不知道」，後來又改口說被鼓聲打得頭昏，「想當國家元首卻因鼓聲就不知所云，那也滿可怕的」。

台大政治系教授王業立表示，民進黨初選延了三次、納入手機民調，最近蔡宣揚政績不遺餘力，時間點又碰上香港「反送中」，這些都對蔡有利，但民調變動快，距離大選還有半年，再加上國民黨候選人尚未出線，未來發展仍須觀察。

王業立說，挺柯文哲的多是年輕族群，年輕族群傳統上支持民進黨的比例較高，因此柯若參選，分掉民進黨的票應會比國民黨多。

參與此次民調的趨勢公司總經理吳世昌說，民調結果主要反映雙方的動員率，綠營支持者都知道要在家等電話，因而拉高支持率，「反送中」也有加分；至於韓、柯數據較低，源於接聽者清楚這是綠營民調，內心會希望蔡或賴上，當下做出選擇，不一定反映選舉結果。

一名全程參與民調過程的人士也指出，這三天綠營高度動員支持者等電話，因此樣本、表態率皆高，這絕不能視為蔡會在大選中贏過對手，必須要謹慎看待。

熟悉民調的綠營資深幕僚分析，交叉分析來看，二十至二十九歲的年輕族群高達三十八．九％支持蔡英文，雖然在三十至三十九歲蔡小輸柯文哲，不過仍拿下三十四．二％，「年齡是這次關鍵」。

據透露，六都中，蔡、賴除了在台南幾乎平手外，蔡在其他五都都贏，台北、新北、桃園蔡贏超過十％，整個北部都會區進帳不少。

民進黨總統初選民調結果

民進黨總統初選結果昨出爐，蔡英文勝出，學者專家普遍認為，香港「反送中」行動確有「助攻」效益。（記者廖振輝攝）

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