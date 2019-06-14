賴清德：接受初選結果 全黨團結挺蔡

2019-06-14

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕民進黨總統初選民調昨天確定由總統蔡英文勝出，前行政院長賴清德表示，第一時間打電話給民進黨主席卓榮泰與蔡英文總統，表達接受初選的結果，也會履行承諾，支持黨所提名的候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文競選連任。

初選成功激勵黨的士氣

賴清德表示，目前香港局勢險峻，一百多萬港人走上街頭，香港政府已經定位為暴亂活動，中國國家主席習近平也叫解放軍準備好，在台灣大敵當前的時候，民進黨的初選也應該要劃下句點，「該是團結一致，打贏明年選戰，守護台灣的時候了！」

賴清德指出，在電話中也勉勵蔡，一定要加油、一定要打贏選戰、一定要成功守護台灣。

初選民調結果公布後，賴清德的第一個公開行程，就是到台南首廟天壇參拜，一現身就受到許多民眾歡迎，高喊「加油！」賴先以一鞠躬，感謝一路支持他的所有人，並為自己有負所託，未能完成支持者的殷切期盼，深感抱歉。賴說，歷史終將清楚記載，在台灣局勢險峻、民進黨最困頓的時候，基於對土地的使命，打了一場漂亮的選戰，建立民主的新頁，也成功激勵民進黨的士氣，對未來總統跟立法委員選舉，做出了最具體的貢獻。

賴清德說，身為民進黨黨員，深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，成長茁壯也在台灣，台灣是我們共同的母親，也深愛台灣，因此再次呼籲大家都能支持蔡英文。

至於媒體詢問有關民調數字的看法及是否考慮「蔡賴配」，賴清德均以「謝謝」回應。

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