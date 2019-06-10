蔡賴最後衝刺 黨公職接連表態

2019-06-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今天展開黨內總統初選民調作業，蔡英文總統及前行政院長賴清德也展開最後衝刺。賴清德昨起連三天車隊掃街，營造氣勢；蔡英文除了以國政行程持續走訪各地，組織群小英之友會更動員頻繁催票，要以組織實力在民調決勝。

賴清德昨開始展開「壯大台灣」車隊遊行掃街，自屏東啟程，連續三天從南到北掃街、拜廟，最後在十一日抵達終點站凱達格蘭大道（台北賓館前），顯示其前進總統府的決心與信心。

蔡英文則以國政行程走訪各地，爭取曝光，小英之友會組織也做動員宣傳，支持者也透過LINE、臉書幫忙宣傳，對民調電話問卷如何回答圖文教學。

在決戰前夕，黨內公職也接連表態。過去在中執會都迴避的屏東縣長潘孟安，昨給啟動掃街的賴清德送暖鼓勵，被視為「挺賴八家將」的立委劉世芳陪同賴站戰車掃街，展現情義。

然而黨內公職表態的仍以挺蔡者為多，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌已表態挺蔡連任，近日並有新竹市長林智堅、基隆市長林右昌接連表態挺英。

此外，黨內跨派系公職，包括行政院副院長陳其邁、黨內立委及各縣市議員等，也透過簡訊，請支持者接到民調電話，回答唯一支持蔡英文。

依照民進黨「公職候選人提名民意調查辦法」，兩名參選人自六月七日零時起禁止相關競選廣告，也不得參加電視或電台專訪、談話性節目等。然而，宣傳車、掃街拜票發放文宣品、懸掛看板布條、於社群網站或通訊軟體發布圖文或影音、針對特定對象發送簡訊或拜票則不在此限，參選人在民調執行期間仍可進行競選活動。

此外，蔡英文前天在政見會上重申，「一加一絕對大於二」，但賴清德反問，誰是第一個一？民進黨主席卓榮泰昨在臉書貼文指出「我必扮演那個加號」、「勝者為王，敗者為大」。

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