酸國道六東延口號 蔡：韓應完整評估

2019-06-10

〔記者魏瑾筠、方志賢、張議晨／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天到花蓮造勢，開出交通支票，指如能當選總統，要將國道六號從南投開到花蓮，要建立「台中花蓮生活圈」。總統蔡英文昨受訪時不以為然表示，馬政府時代已對此交通建設做過評估，可行性並不高，韓國瑜若目標是成為總統候選人，應該知道講出來的政見必須經過很完整的評估。

韓國瑜昨傍晚參加高雄龍舟賽後受訪表示，因為國道六號很重要，花蓮人迫切需要與台中變成一日共同生活圈，這是花蓮當地政治菁英及意見領袖拜託他提出來的。至於工程及預算的問題，是可以再探討的。

韓：花蓮意見領袖提的

蔡英文說，對高雄市民來說，在韓國瑜當選時確實有很多的期待，也希望韓可以專心高雄的市政，曾經答應高雄市民要做的事情，每一天每一刻都要積極進行，高雄現在確實碰到一些問題，登革熱是其中的一項，希望韓不要辜負投票給他的人。

蔡英文說，韓國瑜競選高雄市長時曾提出許多的政見或口號，看到現在高雄市的情況，確實落差很大，在這樣的情況下，韓國瑜繼續到其他地方喊口號、開支票，「相信全台灣的人，都會用發生在高雄的情況，來判斷他現在所講的每一句話吧！」

另外，韓國瑜前天在花蓮造勢時，高喊蘇花改二期要盡速動工；公路總局蘇花改工程處打臉韓，指蘇花改二階段今年底就能達通車標準，後續的東澳至南澳段、和平至崇德段，也已著手可行性研究。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法