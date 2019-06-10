2019-06-10

〔記者王俊忠、萬于甄、楊金城／台南報導〕民進黨總統初選十日就要展開民調，對於高雄市長韓國瑜指「民進黨在初選這局會把賴做掉」，前行政院長賴清德昨回應：「請韓市長放心，我會堅持到最後、贏得勝利」，並兩次提醒「韓市長要準備好」，他將跟韓進行一場君子之爭，有把握打敗韓國瑜。

賴清德發起「壯大台灣」車隊遊行昨天行經大本營台南市，對於總統蔡英文昨天表示不論初選誰勝出，她會尊重黨的決定、團結民進黨打贏大選。賴強調，初選結果大家都要接受，小英總統能進一步有所表示，他表示歡迎，這一局要蔡總統表態勝負後的態度，顯得並不容易，他相信自己能爭取到最後勝利；如他初選出線，只要蔡總統支持他，會更有信心打贏明年總統大選。

對於立法院長蘇嘉全前天批賴清德是「不對的行政院長」，賴清德說，總統府已經發出聲明稿說明，他任內一年四個月期間，團隊都相當的努力用心，推動了減稅方案、台商回台投資、綠能建設等政策，這些大家有目共睹。

賴清德說，去年九合一大選，民進黨敗選，民眾檢視政黨成績，不再是以八年兩任來看，政黨要誠實面對選民檢驗、發揮智慧做好接力賽，在台灣最困頓、危險的時刻，他要爭取總統民調初選過關，只要贏得初選，他一定會團結民進黨，找回支持力量，一起打造台灣成為自由民主、經濟發展、主權獨立的安全國家。

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