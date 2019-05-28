美出口管制黑名單 共8家台廠上榜

2019-05-28

〔記者黃佩君／台北報導〕美國商務部本月十五日以涉及違反美國國家安全與外交政策利益，將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，包括華為在台灣的代理商訊崴科技；除了訊崴外，還有七家台灣公司早就被列入黑名單，遭管制內容多因違反伊朗禁運令，甚至包括偷運美國導彈組件銷往伊朗等情節。

被列入美國產業安全局（BIS）的出口管制實體清單，就代表美國公司必須取得美國政府許可後，才能向列入清單的公司進行出口、復出口以及轉口；通常美國商務部鮮少對列入實體清單的公司發放出口許可。

七家公司分別是Hivocal Technology Co（聲威網絡科技股份有限公司；台北）、Enrich Ever Technologies Co Ltd（英銳科技有限公司；桃園）、Kuang-Su有限公司（台北）、Infinity Wise科技（桃園）、Arthur Shyu（台北）、陸星科技公司（Landstar Tech Company Limited；台北）、陳宜蘭（Yi-Lan Chen；台北）。

以陸星科技及其負責人陳宜蘭（音譯）為例，是遭控非法出口軍民雙重用途物品至伊朗，其中包括飛彈和無人飛機的零件。根據美國司法部指出，走私品分別為一二○個密封連接器，以及八千五百個玻璃對金屬密封接合物；這些雖可作商業用途，但也可用在軍事或核子用途，將對美國國家安全造成損害。

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