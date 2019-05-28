惠科瞎告侵權 群創打贏專利戰

2019-05-28

〔記者陳梅英／台北報導〕群創與中國惠科之間的專利大戰，結果陸續出爐。惠科反控群創五項專利侵權案，均被中國法院宣告無效；但群創控告惠科的十七件專利侵權訴訟，其中十一件CN（中國）專利侵權訴訟，惠科在去年三月底也提起專利無效請求，結果有九件專利無效、兩件有效，剩下將在近期宣告。法人分析，這顯示在中國打侵權官司最後被宣告是無效的風險很高。

群創與惠科的專利戰始於去年二月十二日，群創向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀，指控重慶惠科金渝光電、合肥惠科金揚科技（以下合稱惠科）及其經銷商涉嫌十七件專利侵權事實。

但惠科為混淆視聽，竟在重慶市第五中級人民法院對群創子公司寧波群志和佛山群志提起五件專利侵權訴訟，試圖反制。

因惠科專利存在明顯缺陷，涉訟五件專利發明性薄弱，其中四件還是未經實質審查的實用新型專利；審查結果出爐後，其中兩件專利被中國國家知識產權局當庭宣告無效，顯示惠科根本不真正擁有知識產權，甚至有濫用知識產權訴訟嫌疑。

群創中國子公司寧波群志光電在五月二十一日收到中國國家知識產權局做出的無效宣告請求審查決定書，宣告重慶惠科金渝光電做為共同專利權人的兩件專利均無效；至此，惠科在重慶市第五中級人民法院主張被寧波群志侵犯的五件中國專利全部被宣告無效。

經此判決後，惠科在重慶法院的專利侵權訴訟因而失去權利主張基礎，將被重慶法院責令撤訴或駁回起訴，群創在訴訟中全身而退，無任何財務或營運風險或不利影響。群創董事長洪進揚說，群創於多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利佈局；群創呼籲，企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭。

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