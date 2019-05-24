華為過街鼠 Panasonic斷供、SD協會除名

2019-05-24

未來華為手機將不能安裝microSD卡插槽

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕繼英國晶片設計大廠安謀（ARM）暫停和中國華為的業務往來後，日本電子大廠Panasonic表示已停止向華為出口某些電子零組件，以遵守美國對華為的出口管制禁令；另制訂SD記憶卡標準的SD協會也在會員名單剔除華為，意味其未來發表的手機恐難以使用microSD記憶卡；這使美國對華為制裁效應更擴大。

日本手機資訊網站「スマホ評價」比對SD協會會員名單列表，數週前華為還名列其中、依其英文名稱（Huawei）字母順序排列在宏達電（HTC）下方，現在卻已消失；網站資料顯示，業者若結束和SD協會的會員合約關係，將無法製造和銷售SD卡相容設備，意味未來華為發表的智慧手機將不能安裝microSD卡插槽。

總部在大阪的Panasonic表示，美國出口禁令適用於含有二十五％以上美國原產技術或材料的商品，「已指示員工停止與華為及美國禁令所涵蓋的六十八家附屬企業之間的交易」。

中國松下被聲明︰正常供貨

但松下電器（中國）公司週四卻「嚴正聲明」駁斥「斷供」說法，稱對華為供貨仍正常，但不願回應媒體為何和總公司聲明矛盾的原因。Panasonic日本發言人Ghieko Gyobu對彭博表示，正在查證中國官網聲明的真實性；市場臆測Panasonic中國公司有可能在脅迫下「被聲明」。

日本共同社報導，夏普等和華為有交易的其他日企也忙於展開內部產品檢查。日本東芝（Toshiba）一度全面停供華為電子零組件，但在確認未包含美國製的成分後，昨日傍晚重啟交易。

美國出口管制 全球科技業斷貨華為

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