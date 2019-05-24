汰換華為中興 美議員提案補助電信商

2019-05-24

撥款7億美元協助美國業者

替換中企製造的網路設備

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，美國兩黨議員週三提出一項立法案，將提供美國電信供應商約七億美元（約二二一億台幣）撥款補助，以協助在其網路中汰換中國華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）的設備。

共同提案的共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）週三聲明表示，「相關風險如此大，我們通訊基礎設施必須受到保護，免於受到外國政府及像華為這類企業的威脅」；美國參議院情報委員會民主黨首席議員華納（Mark Warner）和參議院商務委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也都支持這項法案。

這是美國政府擬進一步排除華為等中企電信設備的最新行動。美國總統川普上週行政命令已基於國安顧慮，禁止美企使用「外國敵人」所掌控公司的電信設備和服務，實質禁用華為和中興產品；緊接著，商務部也把華為和其六十八家附屬事業列入貿易禁售黑名單。

美國大型無線網路通訊商雖已切斷和華為的業務往來，但鄉間小型電信商仍依賴華為和中興所供應較廉價的交換器和設備產品。美國鄉村無線網路運營商協會估計，二十五％成員使用華為及中興設備，替換掉需耗費八至十億美元。該協會會員多是用戶少於十萬人的無線網路運營商。

中抨擊美霸凌 研擬資助華為

中國商務部發言人高峰週四反擊美方「霸凌」，指控動用國家力量打壓中企，嚴重破壞正常商業合作及全球供應鏈，已向美方提出「嚴正交涉」、希望「糾正危險做法」；彭博引述消息指出，北京正考慮可行選項，必要時救助華為，如提供資助等。

美國國務卿龐皮歐週四接受財經媒體CNBC訪問時表示，華為確實和中國政府合作，但華為執行長卻未告訴美國人民真相；龐皮歐一直在和世界各國領袖解釋華為帶來的國安風險，「若你是受國家指揮的企業，並直接拿中國政府補貼，那無疑就存在真正可趁之機」。

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