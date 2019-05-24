華為風暴擴大 台供鏈短空長多

2019-05-24

經長信心喊話 訂單將回歸

〔記者卓怡君、李欣芳／台北報導〕華為風暴圈越滾越大，連全球處理器矽智財龍頭安謀（ARM）也中止與華為業務往來，重擊華為旗下海思晶片開發腳步，加劇華為台商供應鏈衝擊程度，海思恐被迫大砍台積電訂單；台股昨下跌一四八．八五點，台積電股價更大跌三．三％，外資已連賣台積電十四個交易日、逾十五．八萬張，累計跌幅達十三．二％。經濟部長沈榮津昨信心喊話，台灣還是半導體領域的領導者，訂單仍會回到台灣產業鏈。

根據瑞信證券報告，若華為手機、設備暫停出貨，恐導致台積電、大立光、日月光、頎邦、精測、南電等相關華為台商供應鏈下半年營收與獲利表現，下半年獲利縮減幅度恐在五％至三十％之間。

法人推估，華為每年對外採購金額高達六七○億美元，台商供應鏈從上游晶圓代工、封測、ＩＣ設計到零組件光學鏡頭、被動元件、PCB板、網通，以及下游組裝廠等，無一倖免，相關衝擊才剛開始。

經濟部長沈榮津強調，台灣目前還是半導體領域的領導者，不管哪一家廠商最後還是會透過我們的系統代工，訂單仍會回到台灣產業鏈，但「華為產品手機、網通等領域市場生態會重整」。

他分析，台商都是手機跟網通設備的主要供應鏈，「短期市場應該會有點亂，長期代工業會有轉單的效應」；經濟部會隨時了解情勢變化，跟業者一起因應。

採購黑名單 政院擬比照美

此外，行政院規劃七月底發布危害國家資通產品的清單，很可能比照美國，將華為、中興通訊與海康威視都列入公務部門採購黑名單。

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