威剛董︰台廠惦惦賺 終將受益

2019-05-24

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）表態暫停與華為業務往來，晶圓代工龍頭台積電昨表示，經過內部調查評估，華為旗下海思沒有違反國際規範，將維持正常出貨，至於「客戶的事、客戶會想辦法」。記憶體模組大廠威剛董事長陳立白認為，台灣供應鏈完整，最終將是受益者，建議台廠靜靜做生意就好，不要做立場表態，政府也不宜介入。

台積電代理發言人孫又文說，台積電內部向來對每個客戶與技術、產品出貨有一套內部盡職調查評估與審查機制，華為旗下海思符合規範，維持正常出貨，預期未來也不會改變；華為事件對半導體產業影響，因產業越來越複雜，目前尚難評估；台積電客戶眾多，有客戶因華為而減單，有客戶因轉單而增加，因此第二季財測目標維持不變。

據了解，台積電因自主研發製程技術，且在台灣生產製造為主，幫助自己在這次閃過美國商務部規定「外國製造，但是其源自美國的內容超過二十五％上限」的規定。

陳立白指出，美系記憶體大廠美光的供應商與客戶，可能會被要求不要出貨給華為，後續還會有其他業者跟進斷貨，將使供應鏈重新整頓，訂單重新配置。

陳立白分析，這次事件對台灣與韓系業者會是好事，有機會受惠轉單效應。華為以前在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）多向美光進貨，美光如果跟華為斷貨，華為必須尋找新的供應商，韓國三星是NAND Flash與DRAM最大供應商，分配一些貨源賣給華為可能還無法滿足，台灣廠商就有補位接單的機會。

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