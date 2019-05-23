蔡營批卓偏袒 質疑公正性

2019-05-23

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨議而未決，蔡英文陣營發表五點聲明，並將矛頭指向主持會議的民進黨主席卓榮泰，指責卓突然中止會議，讓中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，無異於沒收中執會，沒收民主機制。

賴突提方案 令人錯愕

蔡陣營發言人阮昭雄說，中執會透過網路直播，讓國人看到民進黨的民主精神。二十幾位中執委之所以提出三人對比式民調的方案，是基於選戰最可能發生的真實狀況，也是要為民進黨找到二○二○最有可能勝選的候選人。卓主席可以有個人意見，但主持會議，有責任讓中執會的討論順利進行，而不是阻止中執會的討論。

阮並說，中執會對此提案已經討論很久，眼見即將要有結論，卓突然唸完預先準備好的稿子後中止會議、關掉直播，留下錯愕的中執委，也讓中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕。

阮昭雄說，其次，令人錯愕的是，會議中止後，前行政院長賴清德突然現身中央黨部，向卓提出他的方案。如果有相關主張，在協調期這麼長的時間，應該可以提出，或者循中執會提案的管道充分討論。更令人驚訝的是，賴竟然在中執會散會後，在黨中央召開記者會訴求新方案。卓強行中斷中執會的討論，讓單一方候選人趕來提案，並在黨中央正式召開記者會，這樣的偏袒，難道不會被質疑初選的公正性嗎？

阮接著指出，賴前院長方面一直批評中執會修改遊戲規則，但在會後的提案，不也正是改變規則嗎？為何二十幾位中執委提出方案是改變遊戲規則，而賴前院長提出方案就不是？

協調期已結束 回歸黨機制決策

對於賴的提案，阮昭雄說，蔡陣營認為協調期已經結束，中執會的民主程序已有趨近共識的方案，就是三人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，雙方公平競爭，贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰。

阮昭雄並說，蔡總統在協調期間，尊重五人小組的協調，從來沒有見到賴陣營任何提案。蔡總統身為黨員，尊重黨內民主機制，靜待中執會作成最後決議。

至於民進黨秘書長羅文嘉指出，賴清德到達黨中央後，也請蔡陣營代表林錫耀詢問蔡總統是否也來黨中央討論，阮昭雄受訪說，根本沒收到這樣的訊息。

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