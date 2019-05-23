跨派系提案改初選辦法 蔡營：初選民調手機佔50％

2019-05-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨討論總統初選日程等相關事宜，跨派系中執委提案修改民調規則，包括初選民調手機部分佔五十％，以及對比式民調對象納入國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲等。中執委王定宇表示，民調執行方法要能貼近民意，接近二○二○大選可能的狀況；中執委何博文則說，柯文哲要不要選大家不用臆測，司馬昭之心很清楚，將柯文哲、韓國瑜納入對比式民調符合現在狀況。

對比式民調納韓柯

提案領銜人翁章梁指出，民進黨初選辦法歷經九次修正，可見民進黨會因應時事和可能情況作修正，中執會應因應此次選舉狀況做出最好辦法。

王定宇表示，就他了解，中央黨部所有輿情調查，都有放五十％的手機調查。柯文哲現在全台跑透透，各家民調柯也佔二成多，要不要放入柯文哲，大家要有政治sense，不要昧於政治現實。

何博文則說，現階段手機門號高達二千九百萬戶，五百萬人沒有市話只有手機，民調以手機、市話各佔一半是貼近民意。

中執委林耀文表示，修改民調規則、納五十％手機民調之提案有廿四位中執委提出，代表中執委願意負責任的提案，若這樣的提案都沒辦法取代中央黨部幕僚單位的提案，不知中執會開會的意義在哪？

中執委陳茂松也指出，外界批評民進黨總統初選一延再延，但六月十日到十四日只差兩個禮拜，兩個月都延下去了，沒差兩個禮拜。

民進黨秘書長羅文嘉表示，中執委提案要納入韓國瑜、柯文哲，不是沒道理，但賴清德主張和主要競爭對手對比也有道理，因為柯還沒宣布。若雙方都有道理，是否能坐下來談，這對促成團結和贏很重要。

黨主席卓榮泰會中發表聲明，表達不同意修改民調辦法，中常委陳明文則不滿嗆卓說：「有時空背景、不能這樣講啦，你這樣講不對啦！」

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